07 апреля, 06:38Транспорт
Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.
Поезда проезжают станцию без остановки, предупредили в ведомстве.
Ранее временные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 введены в позднее вечернее время. Они действуют до 30 апреля по пятницам и субботам. Это связано с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.