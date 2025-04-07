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07 апреля, 06:38

Транспорт

Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Станция "Крылатское" временно закрыта для проверки инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Поезда проезжают станцию без остановки, предупредили в ведомстве.

Ранее временные изменения в расписании движения поездов на МЦД-2 введены в позднее вечернее время. Они действуют до 30 апреля по пятницам и субботам. Это связано с подготовительными работами для возведения нового путепровода через пути МЦД-2, который соединит улицы Добролюбова, Складочную и Двинцев автомобильной дорогой.

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