"Мой район. Новости": в Тимирязевском районе построят городской вокзал

На станции Петровско-Разумовская появится городской вокзал. Он объединит серую и салатовую ветки метро, первый и третий диаметры, а также наземный транспорт. Сейчас на месте идут масштабные строительные работы.

После открытия пересадка станет комфортной и быстрой. Жителям Тимирязевского, Бутырского и Марфино будет проще добираться до центра и других районов. В ближайшие два года в Москве планируют завершить строительство еще семи городских вокзалов.

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