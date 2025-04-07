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07 апреля, 06:30

Транспорт

"Мой район. Новости": в Тимирязевском районе построят городской вокзал

"Мой район. Новости": в Тимирязевском районе построят городской вокзал

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На станции Петровско-Разумовская появится городской вокзал. Он объединит серую и салатовую ветки метро, первый и третий диаметры, а также наземный транспорт. Сейчас на месте идут масштабные строительные работы.

После открытия пересадка станет комфортной и быстрой. Жителям Тимирязевского, Бутырского и Марфино будет проще добираться до центра и других районов. В ближайшие два года в Москве планируют завершить строительство еще семи городских вокзалов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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