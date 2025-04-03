Собянин: семь московских городских вокзалов откроется в Москве в 2025–2026 годах

В Москве завершат строительство и реконструкцию семи городских вокзалов в течение ближайших двух лет. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Работы проходят совместно с РЖД и охватывают ключевые остановки центральных диаметров.

Обновление затронет платформы, вестибюли и залы для пассажиров на станциях Петровско-Разумовская, Курская, Москва-Сити, Серп и Молот, Железнодорожная, Беговая и Царицыно. На Курской также появится центр управления эксплуатацией и цифровая система координации.

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