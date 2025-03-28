Собянин объявил об открытии еще четырех поликлиник после реконструкции

Три поликлиники в Марьине и Марфине, а также в Восточном Дегунине возобновят прием 31 марта. Среди зданий, которые также попали под реконструкцию, – детская поликлиника № 81 в Теплом Стане. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

Как отметил мэр Москвы, масштабная программа модернизации поликлиник вышла на финишную прямую. Из 340 запланированных амбулаторий больше 280 уже реконструировали.

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