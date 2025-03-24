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24 марта, 14:15

Новости

Собянин: реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

Собянин: реконструкцию трех корпусов МКНЦ имени Логинова завершат до конца 2026 года

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В Москве реконструируют три корпуса научного центра имени Логинова. Об этом сообщил Сергей Собянин во время осмотра учреждения.

Как отметил мэр, центр Логинова – один из якорных онкологических стационаров Москвы. В настоящий момент в нем идет масштабная модернизация. На первом этапе там открыли большой лечебный корпус. Следующий этап – кардинальное обновление имеющейся базы. Обновят в том числе здание лаборатории.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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