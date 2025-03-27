Число детских и молодежных театров увеличилось в Москве почти на 10%

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Число детских и молодежных театров увеличилось в Москве за прошедший учебный год почти на 10%. Об этом рассказала заммэра Анастасия Ракова во Всемирный день театра.

Вице-мэр сообщила, что к настоящему моменту свыше 780 коллективов трудятся в московских школах, колледжах и центрах дополнительного образования. Город стремится создать для детей больше возможностей для всестороннего развития и делать при этом особый акцент на развитии творческих способностей.

"Театр – это не только искусство, но и возможность развивать пластичность мышления, концентрацию, воображение и навыки общения. Поэтому на базе столичных школ, колледжей и центров дополнительного образования организуют театральные мастерские, где ребята под руководством известных режиссеров и актеров участвуют в мастер-классах и осваивают сценические профессии", – отметила Ракова.

Заммэра напомнила, что два года назад город запустил проект "Содружество школьных театров". В настоящий момент он успел объединить свыше 22 тысяч юных артистов. Кроме того, в его рамках в 2023/2024 учебном году дети провели 745 спектаклей и 1,5 тысячи показов.

Вместе с тем в ходе фестиваля "Живая сцена" юные жители столицы получили шанс выступить на престижных профессиональных площадках, в числе которых оказались сцены Театрального института имени Бориса Щукина, Детского музыкального театра юного актера, Московского нового драматического театра, Дворца на Яузе и центра культуры и искусства "Щукино".

Ранее Сергей Собянин рассказал о планах по обновлению до 2030 года еще девяти театров, включая Московский театр оперетты, Театр "Эрмитаж" и Театр на Таганке. Кроме того, мэр не оставил без внимания поддержку театральной молодежи. Он напомнил о существовании конкурса грантов "Открытая сцена", который дает возможность получить финансирование на постановку различных представлений и работу с музыкальными проектами.