Собянин: реконструкция трех корпусов МКНЦ им Логинова завершится в 2026 году

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Реконструкцию трех корпусов Московского клинического научного центра (МКНЦ) имени А. С. Логинова завершат до конца 2026 года. Об этом заявил Сергей Собянин во время осмотра хода работ.

Мэр напомнил, что недавно был запущен первый корпус в медцентре Логинова, оснащенный современным оборудованием и медицинскими технологиями. Следующим этапом стала реконструкция устаревших действующих корпусов. Работы планируется выполнить в течение полутора лет, указал он.

Как отметил градоначальник, выполненные в центре обновления уже позволили в 1,5 раза увеличить число операций и в два раза – посещений дневного стационара. Директор медучреждения Игорь Хатьков поблагодарил Собянина за внедряемые в центре инновации и сказал, что в результате проводимых работ получится единый комплекс.

Как указала пресс-служба мэра и правительства столицы, реконструкция трех корпусов центра была начата в январе этого года. Обновленные корпуса объединят крытыми переходами с главным корпусом. В результате пациенты с онкологией смогут получать все виды помощи в одном месте.

Ранее в Москве открылись пять поликлиник после реконструкции. Работы проводились по новому столичному стандарту.

К работе приступили поликлиники № 109 и 191 в Печатниках и Гольянове, детское медучреждение № 86 в Дмитровском районе, поликлиника № 180 в Митине и отделение № 2 ГКБ имени Кончаловского в Зеленограде.