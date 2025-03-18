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18 марта, 12:30

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Сергей Собянин рассказал о планах развития транспортных узлов столицы

Сергей Собянин рассказал о планах развития транспортных узлов столицы

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В Москве до конца следующего года откроются новые транспортно-пересадочные узлы, которые значительно улучшат транспортную доступность города. Пассажиры смогут быстрее добираться до работы и домой благодаря новым маршрутам и удобным пересадкам между метро, МЦД и МЦК.

Сергей Собянин отметил, что в ближайшие два года в Москве будет построено семь новых вокзалов, а также реконструированы существующие. К 2026 году москвичи получат обновленную и высокотехнологичную транспортную систему, соответствующую самым современным стандартам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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