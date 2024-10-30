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30 октября, 18:30

Общество

Участие в национальном чемпионате "Абилимпикс" приняли 120 тысяч человек

Участие в национальном чемпионате "Абилимпикс" приняли 120 тысяч человек

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Соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья "Абилимпикс" прошли в Гостинном Дворе. Масштаб и результаты этого проекта Владимир Путин обсудил в рамках совещания с членами правительства.

Заместитель председателя кабмина Дмитрий Чернышенко отметил, что в этом году в чемпионате приняли участие 120 тысяч человек из всех регионов.

Сборная Москвы стала победителем в общем медальном зачете национального чемпионата "Абилимпикс", выиграв 57 золотых, 36 серебряных и 24 бронзовые награды в программе из 50 компетенций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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