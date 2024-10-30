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Новости

30 октября, 09:30

Происшествия

Новости регионов: запорожскому бизнесмену грозит штраф и срок за продажу контрафакта

Новости регионов: запорожскому бизнесмену грозит штраф и срок за продажу контрафакта

Несколько аварий произошли на МСД

Полицейские изъяли у бизнесмена более 700 кг нелегальной рыбной продукции

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Бердянские полицейские изъяли у запорожского бизнесмена свыше 700 килограммов контрафакта. Рыбой, икрой и морскими деликатесами мужчина торговал на городской ярмарке. Необходимых документов у него не было. Общую стоимость нелегального товара оценили примерно в два миллиона рублей. Мужчине грозит крупный штраф и до шести лет тюрьмы.

Между тем на главной площади Новокузнецка начали устанавливать елку. Рядом уже разместили детали будущего ледового городка. Такую заблаговременную подготовку к Новому году в администрации объяснили тем, что при более низких температурах высок риск поломки конструкции.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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