Новости регионов: запорожскому бизнесмену грозит штраф и срок за продажу контрафакта

Бердянские полицейские изъяли у запорожского бизнесмена свыше 700 килограммов контрафакта. Рыбой, икрой и морскими деликатесами мужчина торговал на городской ярмарке. Необходимых документов у него не было. Общую стоимость нелегального товара оценили примерно в два миллиона рублей. Мужчине грозит крупный штраф и до шести лет тюрьмы.

Между тем на главной площади Новокузнецка начали устанавливать елку. Рядом уже разместили детали будущего ледового городка. Такую заблаговременную подготовку к Новому году в администрации объяснили тем, что при более низких температурах высок риск поломки конструкции.

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