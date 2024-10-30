Москвичей призвали не укрываться под деревьями из-за сильного ветра 30 октября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Усиление порывов ветра до 14 метров в секунду ожидается в Москве 30 октября. Об этом сообщает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

В связи с этим горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не оставлять вблизи них автомобили.

Между тем из-за ветра в Москве объявлен желтый уровень погодной опасности до 21:00 31 октября.

Кроме того, к вечеру 30 октября в столицу придет дождь, который с каждым часом будет усиливаться. В городе прогнозируется от 9 до 14 миллиметров осадков, атмосферное давление установится на уровне 735 миллиметров ртутного столба. А в предстоящие выходные в Москве выпадет снег. Местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров.