Синоптик Тишковец: дождь начнется в Москве к вечеру 30 октября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дождь придет в столицу к вечеру среды, 30 октября, и с каждым часом он будет усиливаться, предупредил ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. Утром в Москве зафиксировали минус 0,9 градуса. Барометры, в свою очередь, показали 751 миллиметр ртутного столба, уточнил синоптик.

"До середины дня Центральная Россия останется под опекой погожего гребня антициклона, но после полудня, с приближением теплого атмосферного фронта, связанного с североатлантическим циклоном "Лидия", небо закроют многоярусные облака, к вечеру – к 17–18 часам – лить будет как из ведра", – передает ТАСС его слова.

Так, в городе ожидается от 9 до 14 миллиметров осадков, атмосферное давление прогнозируется на уровне 735 миллиметров ртутного столба. Ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду, однако порывы могут достигнуть 14 метров в секунду. Температура будет колебаться в диапазоне от 5 до 8 градусов, а в области – от 4 до 9 градусов.

Тишковец также обратил внимание на черный лед, который местами образовался на столичных дорогах. Это произошло после дождей, прошедших накануне, и заморозков. На самом деле это обычный прозрачный лед, но из-за покрытия асфальта он кажется черным, объяснил в беседе с РИА Новости эксперт.

Также москвичи могли сегодня наблюдать "радиационный" туман. Он возникает из-за ночного "радиационного" выхолаживания приземного слоя воздуха при ясном небе, штиле и конденсации водяного пара. Обычно такой туман исчезает через 2–3 часа после восхода солнца.

Синоптик также рассказал о погоде в Подмосковье. Холоднее всего рано утром было в Михайловском – минус 3,7 градуса, в Ново-Иерусалиме – минус 3,1, в Подмосковной – минус 2,6, в Мелихове – минус 2,5, в Волоколамске – минус 2,2 градуса.

Во Внуково и Шереметьево местами отмечался "радиационный" туман, однако на работе аэропортов это не отразилось. Также его заметили на метеостанции Черусти, где видимость уменьшилась до 400 метров.

Заморозки добрались до территории Брянской, Белгородской и Курской областей, отметил Тишковец. Иней наблюдали жители некоторых районов Воронежской и Ростовской областей. Ниже всего столбики термометров опустились в Бежецке Тверской области – до минус 4 градусов.

Между тем в Москве и области объявлен желтый уровень погодной опасности из-за усиления ветра. Предупреждение действует до 21:00 31 октября.

Также москвичей предупредили о приходе зимы в предстоящие выходные. По словам синоптика Александра Шувалова, местами даже появятся сугробы, высота которых может достигнуть 3–5 сантиметров.

