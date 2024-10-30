Новости регионов: жителям Вологды могут ограничить время на покупку алкоголя

В Вологодской области предложили сократить время продажи алкоголя – сначала до пяти часов в день, затем – до двух. Идею уже поддержали в регионе. Если законопроект примут, то в силу он вступит в марте 2025 года. В этом случае по будням алкоголь в регионе можно будет купить только с 12:00 до 14:00. Выходные решили оставить без изменений, чтобы не спровоцировать людей закупаться впрок.

Тем временем на строительной площадке в Тобольске рухнул башенный кран. Все произошло на месте возведения нового жилого комплекса. Многотонная машина сломала забор и повредила стройматериалы. Сообщается, что обошлось без пострадавших. В обстоятельствах происшествия разбираются Следственный комитет и прокуратура.

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