Из-за снегопада в Москве приостановили прокат самокатов

Апрельский снегопад продолжает сказываться на городской жизни. Сервисы кикшеринга временно приостановлены – до улучшения погодных условий. В городе наблюдаются сложные условия на дорогах и большое количество аварий. Водителям рекомендуют быть особенно внимательными или по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.

Также из-за сильных осадков возможны задержки авиарейсов. По прогнозам синоптиков, снег в столице продлится как минимум до 8 апреля.

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