Собянин рассказал о преимуществах новой станции метро "Бульвар Генерала Карбышева"

Появились рендеры станции "Бульвар Генерала Карбышева" Рублево-Архангельской линии метро. Сергей Собянин отметил, что новая станция сократит расстояние до метро для жителей района Хорошёво-Мнёвники, разгрузит Таганско-Краснопресненскую линию и уменьшит интенсивность движения по Звенигородскому и Новорижскому шоссе.

Ее оформят в светло-серых и белых тонах, а на колоннах платформы разместят барельефы. Название станции выделят крупными буквами на контрастном фоне, а светодиодные конструкции подчеркнут детали оформления. Сейчас готовность объекта составляет 43%.

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