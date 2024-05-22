"Безопасный город": в Москве задержали 6 аферистов-автоподставщиков

Сотрудники Московского уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали шестерых аферистов-автоподставщиков, которые обманули страховые компании на 30 миллионов рублей. Уточняется, что мошенники орудовали на дорогах столицы на протяжении четырех лет. Возбуждено почти 50 уголовных дел.

По словам официального представителя МВД РФ Ирина Волк, для реализации своих деяний злоумышленники выбирали преимущественно перекрестки с круговым движением и провоцировали неопытных водителей совершить столкновение, в котором аферисты выступали в качестве потерпевшей стороны. Подробнее – в программе "Безопасный город".

