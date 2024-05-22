Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 мая, 21:30

Происшествия

"Безопасный город": в Москве задержали 6 аферистов-автоподставщиков

"Безопасный город": в Москве задержали 6 аферистов-автоподставщиков

Движение трамваев восстановили на улице Академика Королева после ДТП

Трамвайное движение приостановлено на улице Академика Королева из-за ДТП

Движение поездов на станции Поварово в Подмосковье восстановили после пожара

Специалисты начали восстанавливать инфраструктуру в Подмосковье после пожара в поезде

Дептранс предупредил о задержке трамваев трех маршрутов на улице Академика Королева

Пригородный поезд потушили у подмосковной станции Поварово

Адковат прокомментировал проверку Росздравнадзора и СК клиники IQ Plastique

Новости часа: Сергей Собянин подвел итоги Московской олимпиады школьников

Строящееся здание загорелось в Щелкове

Сотрудники Московского уголовного розыска вместе с бойцами Росгвардии задержали шестерых аферистов-автоподставщиков, которые обманули страховые компании на 30 миллионов рублей. Уточняется, что мошенники орудовали на дорогах столицы на протяжении четырех лет. Возбуждено почти 50 уголовных дел.

По словам официального представителя МВД РФ Ирина Волк, для реализации своих деяний злоумышленники выбирали преимущественно перекрестки с круговым движением и провоцировали неопытных водителей совершить столкновение, в котором аферисты выступали в качестве потерпевшей стороны. Подробнее – в программе "Безопасный город".

Читайте также
Программа: Безопасный город
происшествиявидеоАлександр Астахов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика