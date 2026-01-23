RT: погибшую в сугробе девочку под Красноярском откопала ее мать

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Девочку из поселка Березовка в Красноярском крае, которая погибла в сугробе, откопала из снега ее мать. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что ЧП произошло под окнами дома родителей девочки. Ребенка не было дома час, и семья начала искать ее. В этот момент родители нашли прорытый лаз в сугробе. К моменту обнаружения девочка уже не подавала признаков жизни.

В Красноярском крае 10-летняя девочка погибла во время игры в сугробе. Ребенок выкопал туннель рядом с домом, но снежная масса обвалилась на нее и перекрыла выход.

Самостоятельно выбраться из сугроба девочка не смогла. По данному факту возбудили уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

