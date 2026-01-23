Владимир Перельман рассказал, как развивается ресторанный бизнес в Москве

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

Пока рано говорить о кризисе ресторанного бизнеса в Москве, даже несмотря на многочисленные закрытия заведений в городе за последние месяцы. Об этом в беседе с Life.ru рассказал ресторатор, визионер и основатель Perelman People Владимир Перельман.

Ресторатор подчеркнул, что в прошлом году общее число ресторанов в столице выросло. В 2025-м открылись 630 новых точек.

"Уход культовых заведений зачастую звучит громче, чем открытие небольшой кофейни у дома, которая порадует местных жителей вкуснейшим кофе по утрам или отличным десертом во время прогулки с ребенком", – пояснил Перельман.

По словам эксперта, новые точки открываются на месте старых заведений и со временем также получают признание и любовь посетителей. Перельман ожидает, что положительная динамика по открытию ресторанов будет сохранена и в этом году, несмотря на то, что привычки потребителей меняются, а доставка на дом становится все более популярна.

Ранее ресторатор и омбудсмен в сфере общественного питания по Москве Сергей Миронов рассказал, что ресторанный бизнес на данный момент является одним из самых конкурентных сегментов. Если не следить за трендами, ресторан придется просто закрыть. Успешно продолжают работать заведения, которые могут предложить посетителям новинки, удерживая их внимание на фоне большой конкуренции.

