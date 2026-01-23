Форма поиска по сайту

23 января, 15:54

Экономика

Какие рестораны и кафе открылись в Москве в конце 2025 – начале 2026 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Несмотря на массовые закрытия ресторанов на Патриарших прудах, в конце 2025 – начале 2026 года в Москве открылось много новых заведений. Об этом сообщает газета "Ведомости".

В частности, в городе работает ресторан Essenza by Mauro Panebianco со средиземноморской кухней. Там можно попробовать говядину в трюфельной соли на карпаччо из картофеля и сыра пармезан, крем-суп из топинамбура с черным трюфелем и сыром страчателла, севиче из тунца с авокадо и бобами и многое другое.

Иную концепцию предлагает Bolo. Это стритфуд, который можно попробовать на фуд-корте "Москва на волне". Там предлагаются булочки бриошь на сливочном масле с разными начинками. В качестве наполнения можно выбрать креветки, крабов, мясо, птицу.

В Китай-городе находится новый винный бар Compagnon. Он открылся в историческом здании. Там имеется два зала: один с большим столом на 30 гостей, а второй с кухней, баром и залом ожидания. В меню представлена французская кухня в разных вариациях.

Кроме того, в столице создан проект "Культура встречи". Днем там подают выпечку с кофе, а в вечернее время это место становится рестораном, где предлагают современные вариации блюд русской кухни. В качестве десерта гости могут попробовать булку с кардамоном и творожное кольцо.

В ресторане Papamdopulo меню основано на греческой кухне. Среди блюд представлены спанакопита, крокеты из креветок с соусом цитрон, популярные гиросы и сувлаки с разными видами мяса.

Любители культурных вечеров могут посетить музыкальную гостиную "Родня". Гостям предложат блюда советско-итальянской кухни, а с четверга по субботу им представится возможность насладиться живыми выступлениями артистов.

Uilliam’s на Цветном бульваре представляет традиционную итальянскую кухню с нотками современности. В меню есть ризотто по-бородински, авторский маринованный тунец, блюда с сырами моцарелла и буратта, поркетта из кролика с пряными травами и разные блюда на гриле.

Открыл свои двери и гастробар Delulu на улице Рождественке. Это место предложит быстрые закуски со всего мира, включая паштеты и тартары.

В середине декабря 2025 года стало известно о закрытии на улице Арбат последнего ресторана сети "Хлеб насущный". Заведения начали останавливать свою работу в ноябре из-за долгов перед поставщиками кондитерских изделий. В частности, претензии были предъявлены кафе-поставщиком Chaudeau из-за неоплаты отгруженных товаров.

