23 января, 18:25Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Балерина Анастасия Волочкова в свой юбилей рассказала о дружбе с певицей Аллой Пугачевой, сообщает издание "Абзац".
Она заявила, что до сих пор поддерживает связь с певицей и благодарна ей за поддержку, оказанную в трудные времена.
Также Волочкова подчеркнула, что считает Пугачеву великой женщиной, достойной стоять в одном ряду с прославленными деятелями искусств.
"Это настоящий друг, который дает мне такие советы, которые давали только Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Юрий Григорович. Это мэтры великого русского искусства. Я дорожу дружбой с теми людьми, которые настоящие мэтры: Майя Плисецкая, Алла Пугачева, Юрий Григорович, Андрис Лиепа, Изабель Фокина, Галина Уланова", – сказала она.
На вопрос о том, как она относится к нынешней жизни Пугачевой, Волочкова отвечать не стала.
В сентябре 2023 года, когда начался палестино-израильский конфликт, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, вылетев на Кипр. В декабре того же года стало известно, что певица планирует перевезти семью в Лондон.
"Интервью": Анастасия Волочкова – о домашнем Большом театре