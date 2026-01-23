Форма поиска по сайту

23 января, 18:25

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова рассказала о дружбе с Аллой Пугачевой

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Балерина Анастасия Волочкова в свой юбилей рассказала о дружбе с певицей Аллой Пугачевой, сообщает издание "Абзац".

Она заявила, что до сих пор поддерживает связь с певицей и благодарна ей за поддержку, оказанную в трудные времена.

Также Волочкова подчеркнула, что считает Пугачеву великой женщиной, достойной стоять в одном ряду с прославленными деятелями искусств.

"Это настоящий друг, который дает мне такие советы, которые давали только Майя Плисецкая, Родион Щедрин, Юрий Григорович. Это мэтры великого русского искусства. Я дорожу дружбой с теми людьми, которые настоящие мэтры: Майя Плисецкая, Алла Пугачева, Юрий Григорович, Андрис Лиепа, Изабель Фокина, Галина Уланова", – сказала она.

На вопрос о том, как она относится к нынешней жизни Пугачевой, Волочкова отвечать не стала.

В сентябре 2023 года, когда начался палестино-израильский конфликт, Пугачева вместе с детьми Лизой и Гарри покинула Израиль, вылетев на Кипр. В декабре того же года стало известно, что певица планирует перевезти семью в Лондон.

"Интервью": Анастасия Волочкова – о домашнем Большом театре

