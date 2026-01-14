Форма поиска по сайту

14 января, 18:11

Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова заявила о готовности оставить балет ради пения

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

Балерина Анастасия Волочкова сообщила о готовности оставить балет ради пения. Такое заявление она сделала в разговоре с "Общественной службой новостей".

Волочкова рассказала, что очень любит петь, также у нее есть целый альбом со своими хитами и каверами на популярные композиции. По ее мнению, ей особенно хорошо даются лирические песни.

"Следовательно, если бы у меня отобрали возможность выступать на сцене в качестве балерины, я бы нашла себя в вокале", – сказала собеседница издания.

Она отметила, что ей часто от различных лейблов поступают предложения записать новый альбом на стихи классиков или произведения собственного сочинения. Однако балерина призналась, что ей пока не удается наладить такое сотрудничество из-за плотного гастрольного графика.

"Я мечтаю записать несколько альбомов на собственные стихи, есть мысль записать также песни на стихи (Александра. – Прим. ред.) Пушкина и (Марины. – Прим. ред.) Цветаевой", – уточнила Волочкова, добавив, что весной постарается выпустить новый хит.

Ранее балерина заявила, что поддерживает общение с певицей Аллой Пугачевой и ее мужем комиком Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом), которые покинули страну. Она также поделилась историей о том, как Пугачева благословила ее исполнить песню на стихи Цветаевой "Мне нравится, что Вы больны не мной" во время свадьбы дочери Волочковой Ариадны.

Анастасия Волочкова рассказала о своем рационе балерины

шоу-бизнес

