Балерина Волочкова рассказала, что лечится в центре ортопедической реабилитации

Балерина Анастасия Волочкова проходит лечение в центре ортопедической реабилитации. Об этом сообщает Pravda.Ru, ссылаясь на соцсети артистки.

Балерина показала подписчикам кадры, на которых она стоит возле лечебного учреждения, а также проходит физиотерапию. Она объяснила, что нашла "невероятное место" для "рехаба", который ей жизненно необходим.

Волочкова подчеркнула, что там она будет восстанавливаться после больших физических нагрузок. В этом ей помогут специалисты по спортивной медицине. По словам балерины, с детства ее мышцы и суставы подверглись изменениям, но благодаря лечению она надеется продолжить свою танцевальную карьеру.

"Буду делиться результатами моего рехаба", – пообещала артистка.

