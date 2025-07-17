Пять знаменитостей, которые практически не изменились с возрастом

Дмитрий Маликов опубликовал в соцсетях кадры из видеоклипов со своим участием, отметив, что разница между съемками составила 30 лет. Таким образом исполнитель подчеркнул то, о чем давно говорят поклонники: он удивительно хорошо сохранился для своих лет. Над кем еще из знаменитостей, по мнению фанатов, не властны годы, расскажет Москва 24.

Дмитрий Маликов

Фото: Агентство "Москва"/Пелагия Тихонова

16 июля исполнитель выложил в своих соцсетях коллаж из скриншотов видеоклипов, в которых снялся. Ролик на песню "Выпью до дна" вышел в 1995 году, а на трек "Вне времени" – в 2025-м.

"Разница в 30 лет", – написал Дмитрий на картинке.

В комментариях пользователи отметили, что за три десятка лет певец "совсем не изменился", хотя в этом году артист отметил 55-летие.

"Похоже, Вы выпили до дна эликсир молодости"; "не вижу никакой разницы"; "найди 10 отличий"; "прекрасно выглядит"; "похоже, у него получилось остановить время"; "клянусь, он в морозилке живет"; "вечно молодой", – писали восхищенные фолловеры.

Пластический хирург и дерматолог-косметолог Мадина Байрамукова в беседе с порталом "Страсти" в прошлом году предположила, что своим юношеским видом Маликов обязан не операциям, а хорошей генетике.





Мадина Байрамукова пластический хирург, дерматолог-косметолог Судя по фото и видео, Дима Маликов ничего со своей внешностью не делает, у него просто офигенная генетика. У него такое лицо само по себе, такое вот юношеское, миловидное, как и сам его образ.

Однако это не исключает того, что Дмитрий тщательно ухаживает за собой с помощью масок, кремов и массажей, отметила специалист. Но все же его всегда позитивный настрой, улыбчивость и неконфликтность тоже играют большую роль в сохранении молодости, заключила она.

Игорь Верник

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Поклонники 61-летнего актера и телеведущего тоже считают, что ему удалось остановить время, ведь с годами он мало изменился. По данным СМИ, шоумен много времени уделяет физической активности и старается правильно питаться.

"Утро мое начинается со спорта и заканчивается спортом, середина дня вся посвящена здоровому питанию", – рассказывал Верник в интервью НТВ в 2019-м.

Правда, СМИ писали, что он якобы проходил омолаживающие процедуры в клинике эстетической медицины в Германии. Однако телеведущий эту информацию не комментировал.

Дмитрий Нагиев

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

58-летний шоумен, по мнению фанатов, тоже выглядит значительно моложе своего возраста. В марте этого года СМИ со ссылкой на исследование сообщили, что Нагиева признали главным "сигма-боем" страны. К слову, он обошел в рейтинге 31-летнего Егора Крида, 40-летнего Данилу Козловского и 45-летнего Басту. В беседе с корреспондентами RTVI Дмитрий поблагодарил участников опроса "за высокую оценку".





Дмитрий Нагиев теле- и радиоведущий, актер Раньше я признавался секс-символом, теперь – "сигма-бой". Я не совсем понимаю, что это – повышение в рейтинге или в связи с возрастом уже близко к отставке, но в любом случае, наверное, не так это плохо.

О своих секретах молодости телеведущий высказывается в свойственной ему ироничной манере.

"Височки выбрил, вот и не видно, что полтос", – подписал Нагиев выложенную в 2021 году в своих соцсетях фотографию.

Киану Ривз

Фото: legion-media.com/SOPA Images Limited

Поклонники 60-летнего актера и вовсе часто называют его в интернете вампиром, ведь возраст Киану выдает лишь редкая седина. Некоторые фанаты всерьез придерживаются конспирологической теории, что Ривз бессмертен. Интернет-детективы даже нашли якобы доказательства своих фантастических предположений и представили изображения сразу нескольких европейцев из прошлого, которые внешне похожи на звезду Голливуда. Например, король из VIII века Карл Великий, доктор из Испании, имя которого неизвестно, а также живший в прошлом веке врач, переучившийся на актера, француз Поль Моне.

Журналистов тоже давно беспокоит вопрос, как Ривзу удается оставаться "вечно молодым", однако прессе так и не удалось выяснить особый секрет. СМИ "раскопали" лишь банальный набор фактов: хорошая генетика, активный образ жизни и занятия спортом, сбалансированное питание, в котором отдается предпочтение простым блюдам – курице, рису, овощам и пасте.





Энрике Иглесиас

Фото: legion-media.com/Bang Media International

Испанский певец уже пересек 50-летний рубеж, хотя его поклонникам до сих пор в это не верится. В соцсетях фанаты обсуждают, что исполнитель выглядит моложе своих лет и "не стареет". Однако, скорее всего, фолловерам так и не суждено узнать, благодаря чему Энрике так хорошо сохранился, ведь он ведет достаточно закрытый образ жизни: не является завсегдатаем светских хроник, редко дает интервью, а все время посвящает творчеству и семье.

Однако, СМИ предполагали, что одним из главных составляющих его хорошей формы можно назвать генетику. Несмотря на то что певец выдает информацию в своих соцсетях дозированно, пару лет назад он опубликовал в личном блоге фото своей матери, Исабель Прейслер. Фанаты забросали женщину комплиментами, отметив, что выглядит она "как 35-летняя, если не младше". К слову, на тот момент матери певца было 72 года.

