Поклонники Тейлор Свифт считают, что певица путешествует во времени

В Сети завирусился рекламный ролик 44-летней давности. На кадрах – девушка, подозрительно похожая на Тейлор Свифт. Фанаты поп-дивы стали строить конспирологические теории: некоторые посчитали, что певица путешествует во времени. По поводу каких звезд существуют теории заговора, расскажет Москва 24.

Тейлор Свифт

Фото: AP Photo/Lindsey Wasson

В соцсетях распространился рекламный ролик, снятый в 1981 году. На видео девушка, поразительно похожая на Тейлор Свифт, рассказывает о коллекции кукол, описывает их наряды и аксессуары. Поклонники певицы отметили не только удивительное сходство с внешностью, но и с манерами Тейлор – у "двойника" из рекламы якобы даже улыбка Свифт. К тому же у девушки похожая прическа и "фирменная челка" исполнительницы.

При этом поп-дива появилась на свет лишь через восемь лет после выхода рекламы. Все это убедило некоторых поклонников Свифт в реальности путешествий во времени. Впервые сходство девушки из ролика и Тейлор заметили американские фанаты еще в 2023 году, писало издание The Sun.

"Как только появилось видео, еще до того, как я увидел подпись, я сказал, что это Тейлор Свифт", – заявил один из поклонников.

"Технология клонирования существует гораздо дольше, чем нам говорят", – предположил другой фанат.

Ранее в Сети также распространялась версия, что Тейлор – реинкарнация или экспериментальный клон известной в 1980-х годах сатанистки Зины ЛаВей.

Киану Ривз

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Многие фанаты уверены, что звезда Голливуда обладает даром бессмертия. В доказательство своей теории интернет-детективы нашли изображения сразу нескольких европейцев из прошлого, внешне похожих на Киану. Например, короля из VIII века Карла Великого и доктора из Испании, имя которого неизвестно. Якобы при жизни последний увлекался алхимией и изобрел способ путешествия души через века. Кроме того, по мнению конспирологов, на него похож не только Ривз, но и француз Поль Моне, который жил в прошлом веке.

Любители заговоров уверены: в пользу теории, что Ривз и Моне – реинкарнация одного и того же человека, говорит схожесть профессий. Поль изначально учился на врача, но затем стал актером. Кроме того, по данным СМИ, Поль Моне умер в 1922 году от болезни сердца, однако его тело якобы так и не было найдено.

Энн Хэтэуэй и Адам Шульман

Фото: Richard Shotwell/Invision/AP

Актрису и ее мужа, дизайнера ювелирных украшений Адама Шульмана, тоже называют в Сети путешественниками во времени. Всему виной пара интересных совпадений. Супруг звезды Голливуда якобы внешне очень похож на английского драматурга Уильяма Шекспира, а жену литератора тоже звали Энн, и до замужества она носила фамилию Хатауэй.

Впрочем, сама актриса не придает этим совпадениям значения и отшучивается, когда ее об этом спрашивают. Например, Белла Хадид в 2022 году для журнала Interview поинтересовалась у Энн, что она думает по поводу этой теории.

"На самом деле это самый очаровательный вопрос. Но муж действительно похож на Уильяма Шекспира, не так ли? Пока не могу понять, сообщу тебе, когда сама проясню этот момент", – заявила актриса.

Хэтэуэй вышла замуж за Адама Шульмана в 2012 году. Супруги воспитывают двух сыновей, Джонатана и Джека.