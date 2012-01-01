СМИ: Джо Байден в период президентства подписывал документы не сам

В США очередной скандал из-за экс-президента Джо Байдена: достоянием общественности стал отчет, согласно которому предшественник Дональда Трампа подписывал документы не своей рукой. Якобы за Байдена это делало автоматическое устройство. На новость отреагировал и действующий лидер Соединенных Штатов. Подробности – в материале Москвы 24.

"Помилования объявляются недействительными"

Фото: AP Photo/Carolyn Kaster

17 марта действующий президент США Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что объявляет недействительными указы о помиловании, подписанные его предшественником Джо Байденом.





Дональд Трамп президент США "Помилования" <...> объявляются недействительными, не имеющими юридической силы и последствий, поскольку они были подписаны автоматическим устройством, воспроизводящим подпись. Другими словами, Джо Байден не подписывал их, но, что еще важнее, он ничего о них не знал! <...> Он ничего о них не знал, а те, кто знал, могли совершить преступление.

Перед инаугурацией Трампа Байден в упреждающем порядке помиловал соратников и членов специального комитета палаты представителей конгресса, которые расследовали дело о штурме Капитолия. По данным издания Associated Press, "помилованным" не предъявляли обвинений, но соответствующие указы были подписаны заранее якобы для предотвращения возможной мести со стороны Трампа. В списке оказались также некоторые родственники Байдена.

Кроме того, по данным СМИ, за четыре года президентства Джо помиловал 39 заключенных, ожидавших смертной казни. Причем шестеро злоумышленников получили прощение, когда Байден находился на острове Санта-Крус, хотя документы были подписаны в Вашингтоне. К тому же экс-глава Белого дома смягчил наказание для четырех тысяч человек, благодаря чему оказался единственным президентом США, который сжалился над таким большим числом преступников.

Если не Байден, то кто?

Ранее Институт Heritage Foundation опубликовал отчет, в котором говорится, что едва ли не все подписи экс-президента Америки на официальных документах на самом деле – не его рук дело. Согласно исследованиям, автографы за Байдена якобы ставило автоматическое устройство – автопен или автоперо.

По информации СМИ, технологию запатентовали еще в 1803 году. Она позволяет не подписывать кипу бумаг вручную, а воспроизводит подпись человека без его участия. Первым, кто воспользовался изобретением, был философ и дипломат Томас Джефферсон. Применяли девайс в своей работе и главы США, например Гарри Трумэн. Однако именно чрезмерное увлечение Байдена автопеном привлекло внимание общественности.

Джо был самым возрастным президентом в истории страны. При этом он часто попадал на публике в неловкие ситуации: оговаривался, путал людей, события, выглядел растерянным. Благодаря совокупности этих факторов в СМИ появилась теория, что кто-то из узкого круга людей, у которых есть доступ к автоматической подписи, мог ставить автографы на документах без ведома Байдена. Например, газета New York Post со ссылкой на источник в Белом доме писала, что один из помощников экс-президента вполне мог лишний раз не беспокоить Джо и решать за главу государства, что можно подписать автоматически.

К слову, издание привело противоречивые отзывы коллег о неназванном сотруднике: одни говорили, что боялись его, ведь для них он, "по сути, стал президентом". Другие уверяли, что помощник не превышал свои полномочия.

Если вмешательство третьих лиц будет доказано, это может стать основанием для аннулирования подписанных ранее документов, сообщило издание.