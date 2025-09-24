Актриса Юлия Высоцкая отказалась от кофе и сахара ради осенней "перезагрузки"

Актриса Юлия Высоцкая рассказала, что начала "перезагрузку" организма, исключив из рациона некоторые продукты и скорректировав физические нагрузки. Какие еще бьюти-привычки, практики и другие хитрости помогают знаменитостям пережить осень, расскажет Москва 24.

Юлия Высоцкая

22 сентября актриса и телеведущая сообщила подписчикам, что начала готовиться к холодам и отныне находится на "перезагрузке". Высоцкая уточнила, что это переход на другой тип питания и физических нагрузок.





Юлия Высоцкая актриса, телеведущая, заслуженная артистка РФ Без кофе, без сахара, без вина. Много овощей, из молочки только козий и овечий йогурты, супы-пюре на ужин, правильные жиры и небольшие порции. Из физической нагрузки только растяжка, легкий пилатес, ходьба – щадящая, без фанатизма.

Актриса уточнила, что не первый раз практикует подобную схему подготовки к зимнему периоду.

Жизель Бюндхен

Модель отмечала в беседах с журналистами, что во время перехода к холодам старается добавить несколько часов ко сну и пить больше воды. Плюс настроение осенью Бюндхен поднимают десерты после обеда, без которых она не может обойтись. При этом бывший ангел Victoria's Secret выбирает полезные сладости, в основном собственного приготовления из авокадо, кокоса или бананов.

"Я не могу прожить ни дня без сладкого, потому что это делает меня счастливой", – рассказывала знаменитость в интервью Vogue.

Кроме того, Жизель делилась рецептом шоколадного мусса, для приготовления которого понадобится авокадо, банан, сушеные финики и немного какао-пудры. Все это нужно взбить в блендере, а затем поставить в холодильник на четыре часа.

Екатерина Волкова

Звезда сериала "Воронины" рассказывала в интервью, что холода в первую очередь сказываются на ее руках: кожа сильно сохнет и краснеет. Актриса перепробовала крема разного ценового сегмента, пользовалась даже вазелином и детскими средствами от опрелостей, пока мастер по маникюру не посоветовала ей парафиновые ванночки. С тех пор раз в неделю Екатерина ухаживает за руками именно таким способом.

Знаменитость отметила, что в специальной ванночке или эмалированной кастрюле нужно развести полкило парафина. Перед процедурой необходимо обработать кожу скрабом, а после – надеть на руки целлофановый пакет и теплые варежки. Подержать руки в тепле стоит минимум 10 минут, а для достижения лучшего эффекта – полчаса.

"Руки быстро приходят в норму. Парафиновая пленка удерживает влагу в клетках, улучшает подкожную микроциркуляцию, помогает вывести токсины", – делилась Екатерина эффектом процедуры с журналистами.

Актриса также отмечала, что в холодное время года пользуется одноразовыми масками. Волкова считает их быстрым и эффективным средством от отеков и темных кругов под глазами. Кроме того, в перерывах между спектаклями Екатерина посещает салонные процедуры: массажи, дренажи и обертывания с водорослями.

Блейк Лайвли

Звезда сериала "Сплетницы" делилась с журналистами, что осенью внимательнее следит за питанием. В холодное время года актриса вводит в рацион смузи из натуральных зеленых продуктов. Подойдут, например, яблоки, мята, петрушка, шпинат, киви, сельдерей, авокадо, листья свеклы, лимон.

Знаменитость отмечала, что такие зеленые детокс-напитки помогают укрепить иммунитет в сезон простуд, улучшают пищеварение и даже благотворно сказываются на здоровье кожи.

Ида Галич

В свою очередь, Ида Галич, напротив, 22 сентября сообщила в своем телеграм-канале, что на днях у нее закончилась аскеза. При этом блогер отметила, что не испытала облегчения, а скорее, наоборот.

"Позавчера у меня закончилась аскеза и вчера весь день я ела, что хотела. Знаете, что я получила? Никакое не удовольствие, а боль в желудке", – пожаловалась знаменитость.

Ида часто рассказывает в своем блоге, что берет аскезы: во время беременности блогер делала так трижды. К примеру, Галич отказывалась от десертов с содержанием сахара, мучного, включая макароны и белый хлеб, а также от фастфуда и вредных снеков. При этом инфлюенсер отмечала, что чувствовала себя "здорово" и не было ощущения, что она себя сильно ограничивает.