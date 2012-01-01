Джессика Симпсон призналась, что пьет змеиную сперму для голоса

Джессика Симпсон призналась журналистам, что пьет сперму змеи. Якобы после употребления ингредиента ее голос становится лучше. Какие еще лайфхаки знаменитостей могут вызвать удивление, расскажет Москва 24.

Джессика Симпсон

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

На днях певица заявила репортерам TMZ, что принимает внутрь змеиную сперму по совету преподавателя по пению. По словам знаменитости, экзотический напиток, приготовленный по китайскому рецепту, по вкусу похож на "темный мед".





Джессика Симпсон певица Это помогает мне прочистить горло. Я просто отличная певица, когда у меня есть змеиная сперма. Ничего не могу с собой поделать.

Несмотря на то что Симпсон не может даже разобрать слова на бутылке с необычным ингредиентом, певица не исключает, что в будущем займется производством таких напитков.

"Может быть, я сделаю свою собственную линию таких напитков. Я должна", – пошутила звезда.

Виктория Бекхэм

Фото: AP Photo/Scott Garfitt/Invision/AP

Супруга легендарного футболиста разменяла шестой десяток, но выглядит по-прежнему молодо. В СМИ давно ходят слухи, что секрет может быть в ее необычном уходе за кожей. Еще в 2008 году подруга Виктории рассказывала журналистам, что после визита в Японию Бекхэм была в восторге от чистой кожи местных жительниц и выяснила, что это все благодаря маскам для лица на основе птичьего помета. Вернувшись на родину, Виктория обнаружила, что некоторые салоны красоты в Нью-Йорке предлагают такую бьюти-услугу.

Бекхэм осталась довольна состоянием кожи после необычной процедуры и в качестве домашнего ухода стала использовать крем из помета соловьев.

Сандра Буллок

Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

На премьере фильма "Мисс Конгениальность-2" в 2005 году актриса раскрыла журналистам свой секрет красоты: чтобы избавиться от морщин вокруг глаз, Сандра использует крем от геморроя.





Сандра Буллок актриса Я не знала, что нанесение мази от геморроя на лицо допустимо в косметической сфере. Но, по-видимому, крем помогает от морщин вокруг глаз.

По словам актрисы, мазь еще и хорошо снимает отечность.

Сиенна Миллер

Фото: AP Photo/Chris Pizzello

Актриса признавалась журналистам, что раньше экспериментировала с цветом волос и не всегда удачно. Сначала Сиенна покрасилась хной была довольна тем, что краситель натуральный и полезный для волос.

Чуть позже Миллер решила вновь сменить имидж и стать блондинкой, но не учла, что окрашивание поверх хны может дать непредсказуемый результат. Так и произошло: ее блонд получился с зеленым оттенком. По словам актрисы, чтобы избавиться от нежелательного эффекта, ей приходилось регулярно делать маски из томатного кетчупа.

Блейк Лайвли

Фото: AP Photo/Evan Agostini/Invision/AP

Еще одна голливудская блондинка использует продукты из холодильника не по прямому назначению. Блейк делилась с журналистами, что для красоты волос пользуется рецептом своей мамы: перед мытьем головы наносит на локоны майонез и через час смывает шампунем. Якобы шевелюра приобретает здоровый блеск, гладкость и лучше расчесывается.

К слову, супруга Райана Рейнольдса использует для маски домашний майонез из яичных желтков, оливкового масла и лимонного сока.

Скарлетт Йоханссон

Фото: AP Photo/Scott A Garfitt/Invision/AP

По данным СМИ, актриса использует яблочный уксус в качестве ежедневного тоника для лица, правда, не в чистом виде, а в определенной концентрации. Безусловным преимуществом Скарлетт называла натуральность такого средства, однако отмечала, что у него есть и недостаток.

"Немного воняет, но если ты не ночуешь у своего парня, то это действительно эффективно!" – призналась Йоханссон.

Актриса уверена, что яблочный уксус выравнивает естественный уровень pH кожи, возвращает ей сияние и борется с появлением прыщей.