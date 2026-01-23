Форма поиска по сайту

23 января, 18:39

Общество
Врач Кондрахин: ношение меховых трусов угрожает мужской фертильности

Терапевт предупредил о последствиях ношения шерстяных трусов

Фото: ozon.ru; cdek.shopping

Длительное ношение трусов из шерсти и искусственного меха может негативно повлиять на фертильность у мужчин. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Ранее нижнее белье из искусственного меха появилось на маркетплейсах в связи с приближающимися 20-градусными морозами. В целом, по мнению эксперта, во время длительных прогулок в холодную погоду использование такого белья может быть оправдано: паховую область важно беречь от переохлаждения, иначе есть риск застудить органы малого таза. У мужчин может развиться простатит, а у женщин – цистит, предупредил врач.

Однако, если носить трусы с мехом регулярно и не только на улице, постоянный перегрев паховой области тоже может привести к проблемам со здоровьем. Особенно это опасно для мужчин, у которых тестикулы вынесены наружу. Их температура не должна сильно повышаться, в противном случае фертильность снижается.
Андрей Кондрахин
врач-терапевт, кандидат медицинских наук

Для женщин такой перегрев не настолько опасен. Однако важно помнить, что тепло активизирует грибки рода Candida, провоцирующие возникновение молочницы, отметил Кондрахин.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что постоянное ощущение зябкости может предупреждать о наличии дефицита витаминов D, B12, а также железа. Еще проблема бывает связана с гормональными нарушениями.

