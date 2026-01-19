Врач Чернышова: постоянный холод в конечностях может говорить о гормональных нарушениях

Фото: 123RF.com/dolgachov

Ощущение зябкости может сигнализировать о дефиците витаминов и гормональных нарушениях. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, некоторые часто испытывают чувство зябкости перед началом простудного заболевания и подъема температуры.

"Однако иногда ощущение, при котором человек никак не может согреться, сопровождает практически регулярно. И в первую очередь это может происходить на фоне переутомления и стресса. Еще одна частая причина – жесткие диеты, во время которых организм испытывает дефицит калорий", – отметила врач.

Кроме того, ощущение зябкости, холодных рук и ног может быть при сидячей работе, поскольку приходится мало двигаться в течение дня. Поэтому иногда избавиться от дискомфорта помогает элементарная корректировка режима: важно высыпаться, постараться меньше нервничать и ввести физическую активность, отметила эксперт.





Надежда Чернышова врач-терапевт Но если ничего из этого не помогает, необходимо обратиться к врачу, потому что зябкость может быть также сигналом какого-то сбоя в организме. Например, дефицита витаминов D, B12, а также железа.

Еще зябкость может предупреждать о гормональных нарушениях. Например, при недостаточной выработке гормонов щитовидной железы такое ощущение часто возникает наряду с потерей работоспособности и слабостью, пояснила эксперт.

"Особенно опасно, когда руки и ноги постоянно холодные, что может быть признаком нарушения сосудистого кровотока. Например, при атеросклерозе сосудов нижних конечностей, синдроме Рейно или облитерирующем эндартериите, при котором постепенно сужается просвет артерии, и в результате к ногам и рукам поступает меньше крови", – отметила терапевт.

Она предупредила, что все эти заболевания требуют лечения, в противном случае бездействие может привести к гангрене и потере конечностей.

