19 января, 19:01

Общество
Врач Чернышова: постоянный холод в конечностях может говорить о гормональных нарушениях

Терапевт рассказала, когда ощущение зябкости является признаком опасных заболеваний

Фото: 123RF.com/dolgachov

Ощущение зябкости может сигнализировать о дефиците витаминов и гормональных нарушениях. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт Надежда Чернышова.

По ее словам, некоторые часто испытывают чувство зябкости перед началом простудного заболевания и подъема температуры.

"Однако иногда ощущение, при котором человек никак не может согреться, сопровождает практически регулярно. И в первую очередь это может происходить на фоне переутомления и стресса. Еще одна частая причина – жесткие диеты, во время которых организм испытывает дефицит калорий", – отметила врач.

Кроме того, ощущение зябкости, холодных рук и ног может быть при сидячей работе, поскольку приходится мало двигаться в течение дня. Поэтому иногда избавиться от дискомфорта помогает элементарная корректировка режима: важно высыпаться, постараться меньше нервничать и ввести физическую активность, отметила эксперт.

Но если ничего из этого не помогает, необходимо обратиться к врачу, потому что зябкость может быть также сигналом какого-то сбоя в организме. Например, дефицита витаминов D, B12, а также железа.
Надежда Чернышова
врач-терапевт

Еще зябкость может предупреждать о гормональных нарушениях. Например, при недостаточной выработке гормонов щитовидной железы такое ощущение часто возникает наряду с потерей работоспособности и слабостью, пояснила эксперт.

"Особенно опасно, когда руки и ноги постоянно холодные, что может быть признаком нарушения сосудистого кровотока. Например, при атеросклерозе сосудов нижних конечностей, синдроме Рейно или облитерирующем эндартериите, при котором постепенно сужается просвет артерии, и в результате к ногам и рукам поступает меньше крови", – отметила терапевт.

Она предупредила, что все эти заболевания требуют лечения, в противном случае бездействие может привести к гангрене и потере конечностей.

Ранее врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко посоветовала постоянно следить за показателями артериального давления. Если они поднимаются выше 130/80 миллиметров ртутного столба, это может быть дебютом развития гипертонии.

