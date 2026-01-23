ТАСС: пропавший в Красноярске подросток и его сопровождающая были под влиянием мошенников

Фото: телеграм-канал "ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия"

Пропавший в Красноярске подросток и 18-летняя девушка, которая его сопровождала, находились под влиянием мошенников. Об этом ТАСС рассказали в правоохранительных органах.

Собеседники агентства добавили, что девушка приехала из Сургута.

О похищении 14-летнего мальчика стало известно 23 января. Подросток исчез вечером 22-го числа, покинув дом вместе с неизвестным человеком. Кроме того, из сейфа отца пропало 3 миллиона рублей.

Позже неизвестные заявили мужчине, что похитили ребенка, и потребовали выкуп. Спустя время подростка нашли живым на арендованной квартире, где он находился вместе с неизвестной девушкой.

В тот же день в Красноярске пропала 14-летняя девочка. Однако позже она сама вернулась домой.

