Need To Know: стоявший на зарядке телефон смертельно ударил током девочку в Бразилии

Фото: depositphotos/baloon111

В Бразилии девочка-подросток погибла из-за удара током от мобильного телефона, стоявшего на зарядке. Об этом сообщает "Радио 1" со ссылкой на британское издание Need To Know.

Отец семейства обнаружил девочку по имени Беатрис Коста Диниз с серьезными травмами в их доме. Школьницу госпитализировали, однако в связи с тяжелым состоянием ее перенаправляли еще в две больницы. Она скончалась спустя два дня в реанимации.

Уточняется, что энергокомпания не зафиксировала неполадок в электросети. Правоохранители назвали инцидент несчастным случаем.

Ранее во Владимирской области 12-летнего мальчика ударило током. Он гулял в лесу с бабушкой и в какой-то момент дотронулся до провода, который свисал со столба электропередачи. Спасти подростка не удалось.