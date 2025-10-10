В Якутске юноша умер от удара током из-за телефона

Фото: 123RF/ratmaner

В Якутске 17-летний юноша умер от удара током – он использовал телефон, когда тот был на зарядке. Об этом сообщает RT со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

На месте происшествия правоохранители нашли смартфон, подключенный к электросети. Причина удара током пока не установлена. Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

По данным СК, погибшего с ожогом в области груди обнаружила его мать, которая сразу вызвала скорую помощь. Прибывшие врачи констатировали смерть несовершеннолетнего.

В свою очередь, в телеграм-каналах появилась информация, что парень во время зарядки телефона пользовался неоригинальным проводом и он мог послужить причиной удара током.

Ранее во Владимирской области 12-летнего мальчика ударило током. Он гулял в лесу с бабушкой и в какой-то момент дотронулся до провода, который свисал со столба электропередачи. Спасти подростка не удалось.