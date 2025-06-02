Девочка погибла от удара током в фонтане в Белгородской области

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Белгородской области"

13-летняя девочка погибла от удара током во время игры на территории контактного фонтана в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

Инцидент произошел днем 2 июня в центральном парке в поселке Томаровка. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Следователи проводят мероприятия, которые помогут выяснить все обстоятельства случившегося. Также назначена судмедэкспертиза, которая позволит установить точную причину смерти девочки.

Прокуратура Белгородской области сообщила в своем телеграм-канале, что начала проверку после произошедшего. Ход и результаты расследования дела находятся на контроле ведомства.

Ранее 15-летний подросток умер от удара током в Екатеринбурге. Мальчик получил электрический удар, когда залез на трансформаторную подстанцию, чтобы достать мяч.

В результате произошедшего пострадал еще один подросток, ему оказали медицинскую помощь. Было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности.

