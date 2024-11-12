Парк в Уфе, где качели упали на ребенка, было запрещено посещать

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Парк имени Лесоводов Башкирии в Уфе, где пострадал 6-летний мальчик, было запрещено посещать из-за реконструкции, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу администрации города.

По версии муниципалитета, периметр детской площадки был огорожен лентой, а на оборудовании размещены таблички о запрете их использования. Работы по реконструкции лесной зоны планируется завершить в конце ноября, добавили в пресс-службе.

Инцидент случился еще 27 октября. В соцсетях появился видеоролик, снятый матерью пострадавшего ребенка. На кадрах видно, как много детей с родителями играют на площадке, хотя та действительно ограждена сигнальными лентами.

В какой-то момент на мальчика, который качался на балансире, рухнуло бревно – часть качелей. По словам матери пострадавшего ребенка, у него в трех местах выявили открытый перелом челюсти. Лечение ребенка займет минимум полгода. При этом родители намерены наказать виновных.

Ранее в поселке Зубове Клинского городского округа Подмосковья погибла 7-летняя девочка, которая съела шоколадку. Трагедия случилась в конце октября, когда она вернулась домой с занятий по рисованию и получила шоколад от своей бабушки. По предварительной версии, кусок шоколада перекрыл дыхательные пути и девочка задохнулась.

