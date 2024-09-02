Ребенок погиб при пожаре в бане в Удмуртии

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Ижевске 11-летняя девочка погибла в результате пожара в бане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Предварительно, многодетная семья пришла к соседям помыться в бане. В какой-то момент здание охватил огонь. Все успели выбраться на улицу, кроме девочки.

Также были госпитализированы двое мужчин, которые пытались самостоятельно потушить возгорание площадью 13,5 квадратного метра.

Еще одно возгорание произошло ранее в селе Журавка Воронежской области. В какой-то момент огонь перекинулся на жилые дома. Через некоторое время удалось локализовать пожар на площади почти 1 гектар.

В результате произошедшего оказались повреждены 10 домов, пять из которых были жилыми. Также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек различного назначения.