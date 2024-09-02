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Ребенок погиб при пожаре в бане в Удмуртии
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
В Ижевске 11-летняя девочка погибла в результате пожара в бане. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Предварительно, многодетная семья пришла к соседям помыться в бане. В какой-то момент здание охватил огонь. Все успели выбраться на улицу, кроме девочки.
Также были госпитализированы двое мужчин, которые пытались самостоятельно потушить возгорание площадью 13,5 квадратного метра.
Еще одно возгорание произошло ранее в селе Журавка Воронежской области. В какой-то момент огонь перекинулся на жилые дома. Через некоторое время удалось локализовать пожар на площади почти 1 гектар.
В результате произошедшего оказались повреждены 10 домов, пять из которых были жилыми. Также из-за возгорания повреждения получили 10 хозяйственных построек различного назначения.
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