"МК": в Подмосковье 7-летняя девочка съела шоколадку и умерла

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В Подмосковье погибла 7-летняя девочка, съевшая шоколадку. Об этом сообщает "Московский комсомолец".

По данным журналистов, трагедия произошла вечером 31 октября в Зубове. Школьница вернулась домой с занятий по рисованию и получила от 68-летней бабушки шоколадку. Пенсионерка оставила ребенка отдыхать в гостиной, но вскоре обнаружила ее без сознания.

Привести девочку в чувства так и не удалось, она скончалась до приезда врачей. По предварительной версии, причиной стало удушье из-за шоколадки, которая перекрыла дыхательные пути.

Ранее мальчик получил ожоги во время приготовления обеда в квартире одного из домов в столичном районе Некрасовка. Два школьника 11 и 12 лет решили самостоятельно приготовить еду, однако масло на сковороде вспыхнуло. Родители находились дома и смогли потушить пожар.