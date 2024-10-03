Дело возбуждено после травмирования ребенка в картинг-клубе в Люберцах

Фото: телеграмм-канал "ГСУ СК России по Московской области"

В Люберцах возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, после травмирования ребенка в картинг-клубе. Об этом сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Правоохранители выяснили, что в сентябре 2024 года в одном из торговых центров в Котельниках мальчик совместно со своим отцом катался на картинге. В какой-то момент мужчина не справился с управлением и врезался в ограждение, в результате чего ребенок получил закрытые переломы руки со смещением.

Следователи и криминалисты провели осмотр места и назначили судебные экспертизы, в том числе медицинскую и техническую. По предварительной версии, причиной произошедшего является техническая неисправность тормозной системы картинга.

По аналогичной статье был ранее арестован администратор стрелкового тира в Реутове, где погиб посетитель. Отец вместе с сыном посетил тир в Реутове 20 августа. Подросток случайно попал в отца, однако ранение оказалось смертельным.

Изначально было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. По мнению следователей, администратор позволил несовершеннолетнему пройти в тир, хотя никакой договор об услуге с ним не заключался.