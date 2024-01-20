20 января, 23:19Происшествия
Прокуратура установит причины травмирования ребенка в батутном центре на западе Москвы
Дорогомиловская межрайонная прокуратура установит обстоятельства травмирования ребенка в батутном центре на Кутузовском проспекте. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры в своем телеграм-канале.
По предварительной информации, инцидент произошел в субботу, 20 января. Травму получил 14-летний мальчик.
"Ребенок госпитализирован, ему оказывается медицинская помощь", – подчеркнули в пресс-службе.
Ранее стало известно, что трехлетний ребенок погиб в бассейне в банном комплексе микрорайона Гайва в Перми во время новогоднего корпоратива.
Уточняется, что ребенок пришел на корпоратив вместе с отцом. Трагедия произошел в момент, когда взрослые отвлеклись на подготовку мероприятия.
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