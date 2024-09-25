Суд в Дагестане отпустил под домашний арест обвиняемых в гибели девушек на квесте

Фото: телеграм-канал "Следком"

Двух аниматоров и владельца квест-комнаты, арестованных в Махачкале по делу о гибели двух девушек, отпустили под домашний арест, сообщает ТАСС.

Такое решение принял Верховный суд Дагестана, удовлетворив жалобу адвокатов.

Пожар в игровой комнате в Махачкале произошел 22 июля. По версии следствия, две девушки проходили квест, во время которого 18-летний мужчина поджег перчатку в рамках игры и отбросил ее на пол, где стояла емкость с бензином. В результате помещение загорелось, из-за чего посетительницы получили смертельные ожоги. По факту этого инцидента возбуждено уголовное дело.

Позже был задержан 18-летний аниматор данной игры, которого заключили под стражу на два месяца. Спустя время задержали его коллегу, которого также арестовали.

Позже Ленинский районный суд Махачкалы заключил под стражу собственника квест-комнаты. Он обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.