24 сентября, 08:18

Происшествия

Подросток на Дальнем Востоке погиб от удара током

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Амурской области"

В Приамурье от удара током на опоре высоковольтной линии погиб подросток 2009 года рождения, сообщает "Московский комсомолец" со ссылкой на главу Свободненского района Эльвиру Агафонову.

Трагедия произошла 23 сентября, в селе Москвитино. Сейчас правоохранители выясняют все детали случившегося, проводится расследование.

По информации РИА Новости, девятиклассник забрался в районе остановки на электроопору, где и получил удар током.

Ранее в Москве после падения с крыши электрички на станции Поклонная Киевского направления Московской железной дороги и МЦД-4 скончался юноша 2011 года рождения. При падении он получил различные травмы и погиб на месте. По данным СК, молодой человек увлекался зацепингом.

