Ученый Родин: удары молнией опасны для людей с сердечно-сосудистыми расстройствами

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Удар молнией в грозу наиболее опасен для людей со слабым физическим здоровьем и расстройствами сердечно-сосудистой системы. Об этом Агентству "Москва" заявил исполнительный директор Научно-технического центра мониторинга окружающей среды и экологии МФТИ Александр Родин.

Эксперт отметил, что напряжение в разряде молнии способно достигать довольно больших величин, но оно не всегда приводит к смерти. По его словам, все зависит от силы тока, который проходит через организм.

"Заранее невозможно предугадать, как именно пойдет ток и какие органы будут затронуты. Тем не менее люди с ослабленным здоровьем, особенно с расстройствами сердечно-сосудистой системы, а также дети находятся в зоне наибольшего риска", – предупредил ученый.

Родин также напомнил, что во время грозы не стоит прятаться под одиноким деревом или столбом. Но если вы находитесь в лесу, где все деревья примерно одинаковой высоты, то там можно укрыться под любым из них.

"Вопреки мифам, стоит отметить, что мелкие металлические предметы рядом с вами – зонтик, удочка, велосипед, электросамокат, мобильный телефон или даже автомобиль сами по себе не повышают вероятность поражения молнией, если они не замкнуты на землю", – добавил эксперт.

Ранее заслуженный спасатель России Сергей Щетинин рассказал, что во время грозы может быть опасно подходить к окнам, прикасаться к металлическим предметам и пользоваться телефоном. Во время грозы Щетинин порекомендовал по возможности находиться в здании.

Если гроза застала на природе, Щетинин посоветовал постараться быстрее укрыться в капитальном сооружении. При этом лучше идти до него быстрым шагом, но не бежать.