Оранжевый уровень опасности объявлен в Москве и области из-за грозы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве и области из-за грозы объявили оранжевый уровень опасности, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет актуально до 00:00 часов 16 июля. Местами ожидаются грозы с ливнями. Кроме того, синоптики не исключают шквалистого усиления ветра, порывы которого могут достигать 23 метров в секунду.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с Агентством "Москва" добавил, что в ближайшие сутки в столице может выпасть более 30 миллиметров осадков. По словам специалиста, к этому привела "взрывная конвекция".

В частности, накануне, 14 июля, верхняя граница облаков фиксировалась на уровне 15 километров. В таких условиях грозы происходили местами, а на 90% территории столичного региона осадки так и не начались.

"Давление в центре европейской России будет мало меняться в течение недели, то есть на сленге синоптиков наблюдается болотистое барическое поле, застойное, но в этом застое происходят взрывные конвективные процессы", – объяснил синоптик.

Он также добавил, что в столице сохраняется высокая температура, 28–29 градусов, а солнечная энергия способствует возникновению конвективных процессов.

Ранее стало известно, что в некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков. Наибольшее количество дождевой воды зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины, а также быть предельно внимательными. Автомобилисты, в свою очередь, должны строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.