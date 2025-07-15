Месячная норма осадков выпала в отдельных районах Москвы

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В некоторых районах столицы менее чем за два часа выпала месячная норма осадков, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Наибольшее количество осадков зафиксировали на севере города – до 85 миллиметров. На востоке Москвы выпало до 75 миллиметров, на юго-востоке – до 66 миллиметров, а на северо-востоке – до 64 миллиметров.

Горожан призвали воздержаться от пребывания на улице в непогоду, не укрываться под деревьями и не парковать рядом с ними машины, а также быть предельно внимательными. Автомобилисты, в свою очередь, должны строго соблюдать скоростной режим и дистанцию, сказано в сообщении.

Обстановка на столичных улицах оценивается в 5 баллов, сообщает пресс-служба Дептранса со ссылкой на данные Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

Сообщается о временном перекрытии движения у дома № 62 на Дмитровском шоссе, в районе 16-го километра на внешней стороне МКАД и у дома № 2 в районе 1-го Красовского проезда. Интенсивное движение наблюдается у дома № 64 корпуса 1 на Дмитровском шоссе, у дома № 73 на проспекте Мира и у дома № 37 на Варшавском шоссе.

"Во второй половине дня ожидаем локальные затруднения движения на внешней стороне ТТК (Третьего транспортного кольца. – Прим. ред.) от Рижской до Савеловской эстакады, в районе Лужнецкой эстакады, а также в районе Тульской эстакады в оба направления", – добавили в ЦОДД.

Из-за непогоды граждан призвали пользоваться метрополитеном. Автомобилистам посоветовали не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Из-за сильного ливня поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и МЦД-1 шли с опозданиями. В частности, из-за грозы на станции Бескудниково отключилось электричество на втором пути в сторону области. Затем движение на участке было восстановлено по обоим путям, отметили в пресс-службе МЖД.

"Железнодорожники принимают все необходимые меры для стабилизации графика движения в сторону Москвы и области", – указали в пресс-службе.



Сильный дождь с грозой, градом и ветром с порывами до 23 метров в секунду не прекратится до конца 15 июля.

Для ликвидации возможного скопления воды на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Горожане могут сообщить о проблемах в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, через портал "Наш город" или через аккаунт Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Если вода скопилась на дороге или во дворовых проездах, то можно оставить заявку в Мосводостоке по телефону 8 (495) 657-87-03. О возможных подтоплениях в подземных переходах можно сообщить в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Городские службы оперативно отреагируют на все заявки.

