Поезда Савеловского направления МЖД и МЦД-1 следуют с опозданиями из-за ливня

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Поезда Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД) и первого Московского центрального диаметра следуют с опозданиями из-за ливня, сообщает пресс-служба перевозчика.

Из-за прохождения грозового фронта на станции Бескудниково Савеловского направления произошло отключение электричества по второму пути, по которому поезда следуют в область. На фоне ЧП движение составов на перегоне Марк – Москва-Бутырская происходит по одному пути в реверсивном режиме. На место инцидента прибыла бригада энергетиков.

"На период восстановительных работ в пути задерживаются пригородные поезда, в том числе МЦД-1. Часть поездов следует по укороченному маршруту, часть электропоездов отменены", – говорится в сообщении.

Пассажиров призвали отслеживать актуальные оповещения на станциях. Вместе с тем перевозчик принес извинения за доставленные неудобства и отметил, что специалисты принимают все меры, чтобы запустить движение в штатном режиме.



Видео: телеграм-канал "Москва с огоньком"

В свою очередь, Дептранс в своем телеграм-канале обратил внимание горожан и туристов на временное закрытие вестибюля станции метрополитена "Рижская" Большой кольцевой линии. Для входа и выхода пассажиры могут воспользоваться "Рижской" Калужско-Рижской линии.

Тем временем Центр организации дорожного движения оценил текущую обстановку на столичных дорогах в 5 баллов и назвал ее стабильной. Интенсивное движение наблюдается на Дмитровском шоссе возле дома 64к1, проспекте Мира рядом с домом 73 и Варшавском шоссе в районе дома 37.

Во второй половине дня локальные затруднения могут возникнуть на внешней стороне ТТК от Рижской до Савеловской эстакады, возле Лужнецкой эстакады, а также рядом с Тульской эстакадой по обоим направлениям.

Департамент уточнил, что на движение могут повлиять погодные условия, низкий скоростной режим, ремонтные работы или небольшие ДТП. Круглосуточное наблюдение за дорожной обстановкой осуществляет Ситуационный центр ЦОДД и дежурят экипажи Дорожного патруля.

Также ведомство призвало водителей к аккуратности и посоветовало им соблюдать скорость, не совершать резких маневров и не отвлекаться за рулем на телефон.



Видео: Москва 24

Ранее жителей и гостей Москвы предупредили о возможных задержках транспорта, которые могут возникнуть из-за сильного дождя. В случае подобных инцидентов некоторые маршруты могут быть оперативно изменены.

Сильный дождь с грозой будет идти в столице до конца дня 15 июля. Кроме того, не исключены град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. На фоне неблагоприятных погодных условий горожанам рекомендовали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.