Дептранс предупредил о локальных задержках наземного транспорта в Москве из-за дождя

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Локальные задержки наземного транспорта возможны из-за сильного дождя в Москве, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве предупредили, что некоторые маршруты общественного городского транспорта могут быть оперативно изменены.

"Будьте внимательны, слушайте объявления водителей", – добавили в Дептрансе.

В свою очередь, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в телеграм-канале заявил, что из-за интенсивных грозовых ливней и града в Москве резко похолодало. На базовой метеостанции Москвы на ВДНХ в 10:00 15 июля зафиксировали 26,6 градуса, к 12:00 столбики термометров упали до 19,4 градуса.

"В Подмосковье, в Луговой, температура и вовсе опустилась до 17,3 градуса, при этом в Зарайске, который дожди пока обошли стороной, воздух прогрелся до 28 градусов", – добавил Леус.



Сильный дождь с грозой будет идти в Москве до конца дня 15 июля. Также не исключены град и сильный ветер с порывами до 23 метров в секунду. Горожан призвали быть внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать возле них автомобили.

Для ликвидации возможного скопления воды на улицах города дежурят бригады и спецтехника ГУП "Мосводосток". Горожане могут сообщить о проблемах в управу района, префектуру округа, Единый диспетчерский центр по телефону 8 (495) 539-53-53, через портал "Наш город" или через аккаунт Мосводостока в соцсети "ВКонтакте".

Если вода скопилась на дороге или во дворовых проездах, то можно оставить заявку в Мосводостоке по телефону 8 (495) 657-87-03. О возможных подтоплениях в подземных переходах можно сообщить в ГБУ "Гормост" по телефону 8 (495) 632-58-46. Городские службы оперативно отреагируют на все заявки.

