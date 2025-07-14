Москвичей предупредили о сильной духоте в ближайшие дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Жители и гости Москвы столкнутся с сильной духотой из-за повышенной влажности и недостатка кислорода в воздухе, предупредила ведущий специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова в беседе с Агентством "Москва".

Как отметила синоптик, в понедельник, 14 июля, ожидается влажность воздуха 60%, что является большим показателем для высокой температуры. При этом на протяжении нескольких последних дней влажность составляла 30–40%.

"Пока что душная погода прогнозируется, потому что ночи теплые и потому что будут осадки – влага будет испаряться и содержание кислорода в воздухе будет незначительным, и от этого люди тоже будут ощущать духоту", – подчеркнула Позднякова.

По ее словам, погода на текущей неделе будет нестабильной. В частности, 14 и 15 июля прогнозируется местами кратковременный дождь, однако жители Московского региона могут заметить сильный дождь с грозой.

Тем временем минимальная температура воздуха 15–16 июля составит от 17 до 19 градусов, а днем она повысится до 24–26 градусов. В Подмосковье в эти дни столбики термометров зафиксируют 28 градусов. Во время грозы порывы ветра будут достигать 12–15 метров в секунду, что, обратила внимание синоптик, создаст охлаждающий эффект, но усилит духоту.

"В четверг (17 июля. – Прим. ред.) – без осадков, днем температура – от 23 до 28 градусов, такая погода сохранится до конца рабочей недели. Есть вероятность, что в выходные дни будет без осадков", – подытожила специалист.

Между тем в Москве продлили желтый уровень погодной опасности из-за грозы. Предупреждение действует до 00:00 16 июля.

До этого дня в столице ожидаются кратковременные дожди, местами ливни и грозы. При этом в Московской области до 00:00 15 июля введен оранжевый уровень опасности.

По прогнозу синоптиков, 14 и 15 июля в столице выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков, при этом температура останется высокой. За два дня выпадет около 20 миллиметров осадков.