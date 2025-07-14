Ночь на 14 июля стала самой теплой в Москве с начала года

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Минувшая ночь в Москве стала самой теплой с начала года. По данным базовой метеостанции на ВДНХ, температура воздуха не опускалась ниже 20,9 градуса, сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

"Ближайшие тенденции в погоде продолжат постепенное понижение дневных температур, Москва ушла от 30–35-градусной жары", – рассказал синоптик.

По его прогнозам, 14 июля в Московском регионе будет 25–30 градусов, а к концу рабочей недели – 23–28 градусов. Ночи пока останутся теплыми, температура в это время составит от 15 до 20 градусов.

Прохладнее станет 17 и 18 июля, ночные минимумы будут опускаться до 12–17 градусов, добавил Леус.

В понедельник, 14 июля, в Москве ожидаются шквалистый ветер с порывами до 17–20 метров в секунду, дожди с грозой и градом. Комплекс горхозяйства призвал москвичей и туристов сохранять внимательность в непогоду. Гражданам рекомендовали не укрываться под деревьями и не парковать около них автомобили.