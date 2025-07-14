Шквалистый ветер и дожди обрушатся на Москву 14 июля

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Шквалистый ветер с порывами до 17–20 метров в секунду, кратковременные, местами сильные дожди с грозой и градом ожидаются в Москве в понедельник, 14 июля, передает комплекс городского хозяйства в своем телеграм-канале.

Ведомство рекомендовало жителям и гостям столицы сохранять внимательность в непогоду. В частности, им посоветовали не укрываться под деревьями и не оставлять возле них автомобили.

В свою очередь, пресс-служба столичного Дептранса, ссылаясь на Центр организации дорожного движения (ЦОДД), призвала использовать метро для передвижения по городу во время неблагоприятных погодных условий.

Водителей, у которых не получится отложить поездки на личном автомобиле, попросили соблюдать скоростной режим, не оставлять машины возле шатких конструкций, а также не отвлекаться на телефон за рулем и заранее снижать скорость на подъезде к пешеходным переходам.

Дорожную ситуацию круглосуточно контролируют Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД. При обнаружении сломанного светофора или знака москвичи и туристы могут обратиться по номеру 3210.

По прогнозам синоптиков, 14 и 15 июля в Москве выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков. Температура воздуха в эти дни будет варьировать от 26 до 29 градусов, что на 5 градусов выше нормы.

При этом в Москве продолжает действовать желтый уровень погодной опасности, введенный из-за грозы. Предупреждение актуально до 21:00 14 июля.