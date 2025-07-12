Около 39% месячной нормы осадков выпало в столице 12 июля

Фото: Агентство "Москва"/Василий Кузьмиченок

Около 39% месячной нормы осадков выпало в Москве в субботу, 12 июля, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

По данным синоптика, максимальное количество осадков было зафиксировано в центре столицы. Там в осадкомере Балчуга отметили 33 миллиметра дождя, что равно трем ведрам воды на один квадратный метр.

При этом на метеостанции ВДНХ зарегистрировали максимальную температуру за день, которая составила 34,6 градуса. Штормовые порывы ветра со скоростью 24 метра в секунду удалось заметить в Домодедове, подчеркнул Тишковец.

Дождь, местами ливень, гроза, град и усиление ветра до 15–20 метров в секунду задержатся в столице до конца воскресенья, 13 июля. На фоне непогоды комплекс городского хозяйства призвал москвичей и туристов к внимательности. Им также рекомендовали оставлять автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

Кроме того, в понедельник и вторник, 14 и 15 июля, в Москве выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков. Однако температура будет составлять от 26 до 29 градусов. Она окажется на 5 градусов выше нормы.