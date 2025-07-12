МЧС предупредило москвичей о ливне, грозе и сильном ветре до 13 июля

Фото: Агентство "Москва"/Артур Новосильцев

Кратковременный дождь, местами ливень, гроза, град и усиление ветра до 15–20 метров в секунду прогнозируются в Москве до конца дня 13 июля. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

По данным ведомства, непогода накроет столицу с 14:00 12 июля до конца суток 13-го числа.

В связи с этим горожанам рекомендовала оставлять автомобили в безопасных местах, обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, соблюдать внимательность за рулем и не оставлять детей без присмотра.

Из-за грозы в Москве объявили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать с 12:00 12 июля и до 21:00 14 июля.

При этом, по словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, 14 и 15 июля в столице выпадет около 15–20% от месячной нормы осадков. Однако температура будет составлять от 26 до 29 градусов. Она окажется на 5 градусов выше нормы.

Как подчеркнул синоптик, в последующем погода будет все более облачной из-за понижения давления. Ночью ожидается от 14 до 19 градусов.

